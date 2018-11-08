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مواصلة التحقيق مع عبده سمار وشريكه مروان بوذياب

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مواصلة التحقيق مع عبده سمار وشريكه مروان بوذياب
بقلم شهرزاد مزياني

قرر  مساء اليوم الخميس قاضي محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة بالإفراج عن الإعلامي “عبدو سمار” وشريكه المصور “مروان بوذياب”يقرر مواصلة التحقيق مع الإفراج عن المتهمين إلى غاية إستكمال التحقيق.

حيث طلب ممثل النيابة تحقيقا تكميليا لسماع أشخاص تم ذكرهم في تقرير الضبطية القضائية ولم يتم سماعهم

وللإشارة فقد طلب ممثل النيابة  بتسليط عقوبة عام حبس نافذ وغرامة 100 ألف دينار جزائري

هذا وقد إمتثل، اليوم الخميس، الإعلامي عبد الرحمان سمار، أمام قاضي محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة في إطار إجراءات المثول الفوري.
وكان قد قرر قاضي الجلسة، بمحكمة بئر مراد رايس، إيداع الإعلامي “عبدو سمار” وشريكه المصور “مروان بوذياب” الحبس المؤقت منذ أسبوعين.
وللإشارة، يتم محاكمة الإعلامي، عبد الرحمان سمار، بتهمة قيادة شبكة إبتزاز مقابل أموال تستهدف رجال الأعمال رفقة شريكه المصور مروان بوذياب


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