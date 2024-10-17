مواصلة تنفيذ الإجراءات القانونية الخاصة بالتسوية النهائية لملف الأملاك العقارية والمنقولة المصادرة

ترأس الوزير الأول، نذير العرباوي، اليوم الخميس، بقصر الحكومة، أشغال الدورة (189) لمجلس مساهمات الدولة.

وخصصت الأشغال لمواصلة تنفيذ الإجراءات القانونية الخاصة بالتسوية النهائية لملف الأملاك العقارية والمنقولة المصادرة. بموجب أحكام قضائية نهائية في إطار قضايا مكافحة الفساد، ونقل ملكيتها بمقابل ذي قيمة، إلى الهيئات والمؤسسات العمومية.

ويأتي هذا الاجتماع تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية عبدالمجيد تبون. الداعية إلى تحويل هذه الأملاك العقارية والمنقولة لصالح المجموعة الوطنية وضمان الاستغلال الأمثل لوحدات الإنتاج المعنية.