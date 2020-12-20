مواصلة حملات التلقيح ضد الأنفلونزا والكشف عن كورونا للقاطنين بالمناطق النائية

يواصل الجيش الوطني الشعبي، حملات التلقيح ضد الأنفلونزا الموسمية، والكشف عن فيروس كورونا لفائدة القاطنين بالمناطق النائية.

وشملت العملية، إقليم الناحية العسكرية الثالثة ومختلف النواحي العسكرية.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، اليوم الأحد، توجهت بحر الأسبوع المنصرم عدة قوافل طبية إلى مناطق الرصفة الطيبة والواد لخضر.

بالإضافة إلى مناطق بوطبيقة وتبلبالة ببشار وغار جبيلات بتندوف، ومناطق بودة وتسابيت بأدرار.

وتم تجهيز القوافل الطبية، بمختلف الوسائل المادية من سيارات إسعاف وأجهزة الكشف عن فيروس كورونا.

بالإضافة إلى اللقاحات ضد الأنفلونزا الموسمية.

وتمت هذه العملية، تحت إشراف طاقم طبي متكون من أطباء وممرضين عسكريين ومدنيين، وأطقم من الحماية المدنية.

وتم تلقيح مواطني هذه المناطق ضد مرض الأنفلونزا الموسمية، الذي يعرف انتشارا واسعا خلال فصلي الخريف والشتاء.

بالإضافة إلى إجراء اختبارات الكشف السريع عن فيروس كوفيد-19.

وترافقت هذه العملية، مع توزيع حصة من كمامات الوقاية على جميع ساكنة هذه القرى والمناطق النائية، وحصة من الأدوية.

كما تم توجيه بعض المرضى إلى أطباء مختصين بالمؤسسات الإستشفائية، لفحصهم والإطمئنان على صحتهم .