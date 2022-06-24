قناة النهار “مواطنة بوهران :” نرحب بكل الضيوف ونشكر السلطات على كل مجهوداتهم بقلم قناة النهار نشر في 24 جوان 2022 - 13:36 صورة مركبة شارك غرِّد أرسل 22 0 “مواطنة بوهران :” نرحب بكل الضيوف ونشكر السلطات على كل مجهوداتهم إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/ZNHDn اقرأ أيضا يا حافظ القرآن: بوجميعة ياسر..في عمر 8 سنوات حافظ 5 أحزاب من كتاب الله قناة النهار 03 جوان النعامة: بوشطاطة.. المصور المحترف الذي لامس العالمية بعدسته البسيطة قناة النهار 21 جوان شاهد رئيس الجمهورية داخل المروحية الرئاسية متجها لعين الكرمة قناة النهار 23 جوان قصة ثلاث شقيقات امتهن الفلاحة ..فحولن إرثهن من خرابة إلى جنة قناة النهار 17 جوان 13 ضحية في حادثي مرور بالبويرة أخبار الجزائر 07 جوان خاصية الأمن والوقاية في آلات الطبخ ..منتوج جديد لشركة جزائرية قناة النهار 18 جوان هذه إنطباعات التلاميذ حول أسئلة مادة الرياضيات لإمتحان "البيام" قناة النهار 07 جوان قسنطينة : سكان عمارات الشطر الثالث متخوفون من خطر الإنهيار بفعل التشققات قناة النهار 20 جوان شاهد من داخل القطار.. تفاؤل الرياضيين بتحقيق ميداليات و تشريف الرّاية الوطنية قناة النهار 22 جوان أجواء حارة مرتقبة.. طقس اليوم الإثنين 06 جوان 2022 قناة النهار 06 جوان