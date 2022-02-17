مواطنة تحرج طبيبة بزميرلي أمام وزير الصحة..الدواء شريناه والمسؤولين ماستقبلوناش

قامت مواطنة اليوم الخميس، باحراج طبيبة بمستشفى زميرلي أمام وزير الصحة.

المواطنة قالت لوزير الصحة أنها قامت بشراء الأدوية الخاصة بالسكانير من أجل والدتها المتواجدة بالمستشفى.

كما أضافت ذات المتحدثة، أنه لم يتم استقبالهم من قبل المسؤولين الا في وقت متأخر.

من جهتها نفت الطبيبة كل ما قالته السيدة بخصوص النقائص المتواجدة بالمستشفى.

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كما أشرف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد الرحمان بن بوزيد،اليوم الخميس،على تدشين مصلحة للإستعجالات الطبية الجراحية بمستشفى سليم زميرلي بالعاصمة.

وقال بن بوزيد، أن المصلحتين تم تجهيزها بأجهزة عصرية لتقديم خدمات استعجالية،مشيرا أن هذه العملية ستكون عبر كافة ولايات الوطن.

كما ذكر الوزير أن هذه العملية جاءت تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية، وهذا لتحسين الخدمات والمنظومة الصحية.

مضيفا أن البداية كانت من الإستعجالات والتي تعتبر الواجهة الأساسية للمستشفى.

وفي قضية التوظيف، أكد وزير الصحة أنه قطاعه سيفتح باب التوظيف للمتخرجين من مراكز الشبه الطبي والأطباء الأخصائيين.

وهذا حسب الطلبات والمعطيات الجديدة، من أجل خلق قفزة نوعية في قطاع الصحة.

كما إستقبل وزير الصحة البروفسور عبد الرحمن بن بوزيد مساء الاربعاء، بمقر الوزارة سفير جمهورية كوبا بالجزائر أرماندو فيرغارا بوينو.

وحسب بيان الوزارة، فقد أشاد الطرفان في بداية اللقاء بمستوى التعاون المثمر والمتميز الذي يجمع البلدين و الذي اتسم في بعده التاريخي في جميع القطاعات وخاصة ماتعلق منها بقطاعه. كما تناول الجانبان سبل تطوير وتعزيز هذا التعاون بما يخدم مصلحة البلدين.

ويندرج هذا اللقاء في اطار الزيارة التي من المنتظر أن يقوم بها نائب وزير الصحة العمومية لجمهورية كوبا السيد لويس فرناندو نافارو مارتينيز إلى الجزائر خلال الأيام القليلة القادمة على رأس وفد هام لإستكمال الإتفاقيات المبرمة و كذا البحث عن فرص شراكة جديدة بين البلدين.

كما ستكون للوفد الكوبي زيارات لعدد من المؤسسات و الهياكل خلال تواجده بالجزائر.