مواطنون سودانيون يستولون على أراضي رجال أعمال في الخرطوم

قام مواطنون سودانيون بالإستيلاء على أرض زراعية وسكنية، يملكها رجال أعمال من النظام السابق في ضاحية “السامراب شمال” بالخرطوم.

وذكرت صحيفة “الانتباهة”، الصادرة اليوم السبت، إن العشرات من سكان “السامراب شمال” في “مربع13″، شرعوا منذ سقوط نظام البشير، في تقسيم أراض لصالحهم.

زذلك بالرغم من كون هذه الأراضي، تتبع لرجلي الأعمال، صلاح إدريس وود الجبل.

وأرجع هؤلاء المواطنون، استيلاءهم على الأراضي، بحجة أنه بسقوط النظام، تصبح الأراضي المملوكة لرجال الأعمال غير خاضعة لقانون الأراضي.

وعمد المواطنون، على نصب مساكن عشوائية للسيطرة على الأراضي المنتزعة.

وفي المقابل رفع عدد من أصحاب تلك الأراضي، بلاغات مرفقة بوثائق ومستندات، تثبت ملكيتهم لتلك للأراضي.