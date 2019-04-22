مواطنون غاضبون..”ماتوا لأن البناية هشة..!”

علّق مواطنون، حول حادثة انهيار بناية من 4 طوابق، على مستوى شارع تاملقيت” ببلدية القصبة في العاصمة.

وقال أحد المواطنين، إن العمارات في وضع منتهية الصلاحية، والمصالح الولائية تقوم فقط بالترميم من الخارج.

وأضاف، أن الولاية ترمم من الخارج بصبغ البناية ومن الداخل تتواجد في حالة كارثية.

وأفادت مواطنة، أن هؤلاء الذين وافتهم المنية اليوم الاثنين، إثر الانهيار، ماتوا لأن البناية هشة.

وتدخلت وحدات الحماية المدنية لولاية الجزائر صبيحة اليوم على الساعة 06:00 مدعمة بفرقة خاصة من الوحدة الوطنية للتدريب والتدخل.

وهذا على إثر انهيار لطابقين للبناية متكونة من 04 طوابق، على 05:50 دقيقة على مستوى شارع تاملقيت ببلدية القصبة.

وتم تحديد مكان تواجد 5 ضحايا من عائلتين،حيث أخرجت الحماية،ضحيتين متوفيتين،وهما طفل ذو 3 سنوات وشخص ثلاثيني من جنس ذكر.