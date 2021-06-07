مواطنون غاضبون يغلقون مقر بلدية “ونوغة” بحائط إسمنتي في المسيلة!

احتجاجا على انعدام الماء الشروب

واصل، أمس، سكان بلدية “ونوغة” الواقعة شمـال ولاية المسيلة، احتجاجهم على انعدام الماء الشروب لقرابة شهر بأحياء عدة في البلدية، حيث وبعد قطعهم للطريق الوطني رقم 60، أول أمس، قام العشرات من سكان عدة أحياء، أمس، بغلق مقر البلدية ببنـاء حائط إسمنتي في المدخل الرئيسي للهيئة المحلية، احتجاجا على ظروف الحياة التي يعيشونها وتنديدا بانعدام شروط الحياة الضرورية.

ويعدّ مشكل غياب الماء الشروب من أبرز انشغالات السكان، حيث يجدون صعوبات كبيرة في جلبها بطرق تقليدية، بسبب عدم إصلاح مضخة الماء الصالح للشرب لمدة فاقت الشهر، رغم تلقي الوعود من السلطات المعنية لإصلاحها على مستوى الخزان الرئيسي الذي يموّن كل سكان بلدية “ونوغة”، وقد طالب السكان، السلطات الولائية، بضرورة التكفل بانشغالاتهم.

للإشارة، فإن هذه الحركة الاحتجاجية تسببت في تعطل مصالح المواطنين الذين منعوا من الدخول إلى مختلف مصالح بلدية “ونوغة” ليوم كامل، فيما هدد المحتجون بمواصلة غلق مقر البلدية حتى تستجيب السلطات المحلية لانشغالهم.

من جهته، أقرّ رئيس البلدية بشرعية مطالب المحتجين، مؤكدا أن تحسين التزود بمياه الشرب سيتم عقب الانتهاء من إنجاز بئر جديد في الأسابيع المقبلة.