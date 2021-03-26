مواطنون من المجتمع المدني يؤدون زيارة مجاملة إلى القطاعات العسكرية عبر كافة النواحي

قام أمس الخميس، مواطنون من المجتمع المدني، ممثلين لجبهة الحصن المتين بزيارة مجاملة إلى القطاعات العسكرية عبر كافة النواحي العسكرية.

يأتي هذا تكريما لأرواح شهداء الواجب الوطني، وعرفانا بالتضحيات الجسام لأفراد الجيش الوطني الشعبي صونا لأمن الجزائر واستقرارها وسكينة شعبها.

وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز الرابطة القوية بين المجتمع المدني والجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني.3

وكذا للوقوف أمام كل الحملات المغرضة والمحاولات البائسة لأعداء الجزائر المستهدفة للجيش الوطني الشعبي ولعلاقته الوثيقة والصلبة مع عمقه الشعبي.

وتأتي المبادرة لتؤكد مرة أخرى صلابة الرابطة بين الشعب الجزائري وجيشه خاصة في هذه المرحلة الحاسمة التي تستلزم تجند الجميع.

وعبر أصحاب المبادرة عن دعمهم الدائم للجيش الوطني الشعبي.

ودعا أصحاب المبادرة كافة الشعب الجزائري إلى الإلتفاف حول جيشه ومواجهة الحملات المشوهة التي تستهدف الجيش الوطني الشعبي.