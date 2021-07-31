مواطنون من سيدي بلعباس يمنعون مرور شاحنة أوكسجين نحو تلمسان!

أقدم، مساء أمس، مواطنون من ولاية سيدي بلعباس، على اعتراض سبيل شاحنة كانت في مهمة توصيل مادة الأوكسجين إلى مستشفى تلمسان الجامعي. لتدارك حالة النفاد السريع للأوكسجين بهذا المرفق، جراء التوافد الكبير والمتزايد لمرضى “كوفيد”.

وهو نفس الوضع الذي تعرفه باقي مستشفيات الوطن، والتي تنتظر دورها في وصول “الكوطات” المطلوبة إليها بشكل منتظم، ونظرا لحاجة مستشفى سيدي بلعباس لهذه المادة جراء المشكل ذاته، تجمع عدد من المواطنين على مستوى الطريق السيّار شرق – غرب الفاصل بين الولاية المذكورة وجارتها تلمسان، أين اعترضوا الشاحنة التي كانت في مهمة لتفريغ شحنة أوكسجين بمستشفى تلمسان، محاولين إجبار سائقها على تحويل حمولته إلى مستشفى الولاية، في تعدٍ غير أخلاقي على حقوق الغير، علما أن عملية التوزيع لا تتم بشكل عشوائي، وإنما تسير وفق قانون يحرص على أن توزع مادة الأوكسجين بشكل منتظم وعادل بين كافة المستشفيات، قبل أن يتطلب الأمر تدخل العقلاء حتى تأخذ الشاحنة طريقها نحو وجهة الصواب.