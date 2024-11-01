مواطنون من كل صوب وحدب يتوافدون لمشاهدة الإستعراض العسكري الضخم

توافد آلاف المواطنون من كل ربوع الوطن صبيحة اليوم الجمعة من أجل حضور الإستعراض العسكري. الذي سيقام بالطريق الوطني رقم 11 المحاذي لجامع الجزائر. إحتفاء بالذكرى الـ 70 لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة.

وقدم المواطنون منذ الساعة السادسة صباحا عبر حافلات خصصتها ولاية الجزائر مجانا لنقلهم إلى مكان الإستعراض الذي يعتبر الأضخم من نوعه. أين توافدوا من مختلف ولايات الوطن، كبارا وصغارا شيوخا وعجائر ومن مختلف الولايات. حتى أن البعض منهم بات في العراء من أجل حضور العرض العسكري والتعرف على الأسلحة الحربية التي تحوزها الجزائر.

وتجمع مواطنون في الساحة المقابلة لمتنزه الصابلات في ساعات مبكرة من نهار اليوم. من أجل متابعة الإستعراض العسكري الضخم الذي كان يحمل في طياته رسائل عديدة تدل على التماسك والتوحد بين الشعب وجيشه.

وتزينت الجزائر والواجهة البحرية للعاصمة بالأعلام الوطنية والورود الخضراء والحمراء والبيضاء. حيث اكتست حلّة جميلة احتفالا بالذكرى الـ70 لاندلاع الثورة التحريرة المجيدة. تحت شعار “نوفمبر المجيد.. وفاء وتجديد”.

وسيكون الجزائريون اليوم الجمعة، 1 نوفمبر الذكرى الـ70 لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة على موعد مع متابعة عرض عسكري ضخم، ستجوب فيه المدرعات، الدبابات والشاحنات العسكرية الطريق السريع. وتحلّق في سمائه الطائرات الحربية بكل أنواعها مع استعراض جميل للغواصات وفرقاطات ستزين خليج الجزائر.

للإشارة فقد أشرف عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة رفقة الفريق أول رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي السعيد شنقريحة على انطلاق الإستعراض العسكري بتفتيش التشكيلات المشاركة في الإستعراض على وقع أنغام الموسيقى العسكرية والطلقات المدفعية.

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