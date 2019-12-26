مواطنون من مختلف الولايات يزورون قبر الفريق قايد صالح

قام، صبيحة اليوم الخميس، مواطنون من مختلف الولايات، بزيارة قبر المرحوم الفريق احمد قايد صالح بمقبرة العالية في العاصمة.

ووضع المواطنون فوق قبر فقيد الجزائر الفريق قايد صالح، أشيائهم الخاصة على غرار القبعات العسكرية، وقماش “الشاشية”.

وحسب الصور التي التقطتها النهار، فيظهر قبر أسد الجزائر، الفريق قايد صالح، وهو مغطى بالورورد الحمراء والبيضاء.

وتم، ظهر أمس الأربعاء، تشييع جثمان فقيد الجزائر الفريق احمد قايد صالح، في مربع الشهداء بمقبرة العالية بالعاصمة.

وأدى، كبار الشخصيات من وزراء وضباط سامون، وحشود غفيرة من المواطنين صلاة الجنازة على المرحوم الفريق قايد صالح.

حضر صلاة الجنازة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون،ووزراء من الحكومة،وإطارات وضباط سامون من وزارة الدفاع،بالإضافة إلى مواطنين من مختلف الولايات.

ونقل جثمان فقيد الجزائر الفريق احمد قايد صالح، إلى مقبرة العالية بالعاصمة، على متن عربة مدفعية ومسجى بالراية الوطنية.

كما شهدت، شوارع العاصمة، موكب جنائزي مهيب، لنقل أسد الجزائر، الفريق قايد صالح، إلى مربع الشهداء بالمقبرة.