دعوا إلى الإسراع في تجسيد الوعود التي تم إطلاقها

مواطنون يتظاهرون أمام مقر إقامة والي أدرار للمطالبة بتوزيع قطع أراضٍ موجهة للسكن

أقدم العشرات من المواطنين بعد صلاة التراويح، ليلة الأحد إلى الإثنين، على تنظيم مسيرة احتجاجية سلمية انطلقت من ساحة “الشهداء” الواقعة وسط مدينة أدرار باتجاه مقر إقامة والي الولاية.

أين تجمع المحتجون رافعين جملة من الانشغالات، من بينها رفضهم لإجراءات الحجر الصحي والمطالبة برفعه، فيما طالب المحتجون المسؤول الأول بالولاية بضرورة تجسيد الوعود التي قطعتها السلطات المحلية، ووعدت بها المواطنين من قبل فيما يتعلق بملف توزيع الأربعة آلاف قطعة أرض والموجهة للسكن الريفي، والتي كانت السلطات في وقت مضى قد حددت تاريخ توزيعها بالثامن والعشرين من شهر فبراير الماضي، غير أن تأخر الإجراءات أدى إلى تأجيل العملية، وأوضح حينها والي الولاية وفي آخر تصريح له، أنه تم تعليق عملية توزيع هذه الأراضي، إلى جانب السكنات الاجتماعية إلى إشعار آخر، مبررا ذلك بعدم إعطاء الفرصة لاستغلالها خلال الحملة الانتخابية من قبل المترشحين وأطراف سياسية.

وتجدر الإشارة في ذات السياق، أن المسؤول الأول، أكد جاهزية قوائم المستفيدين من هذه العملية، موضحا من جهة أخرى، استمرار إجراء التحقيقات على مستوى المصالح المعنية بقطاع السكن، وذلك بهدف تمكين المواطنين المحتاجين من الاستفادة منها من دون التلاعب في هذه القوائم، فيما هدد المحتجون بتصعيد وتيرة الاحتجاجات خلال الأيام المقبلة في حال لم تستجيب السلطات لهذه المطالب والانشغالات المطروحة.