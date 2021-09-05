مواطنون يحاصرون شقة ويطيحون بـ 3 “بارونات” لترويج “الصاروخ” في “بوجليدة” بتلمسان

تمكنت، في الساعات الأخيرة، مصالح الشرطة العاملة في إقليم “بوجليدة” بولاية تلمسان، من اكتشاف وكر سري يستغله أحد الأشخاص في ممارسة الدعارة، فضلا عن إيواء المجرمين المبحوث عنهم من طرف العدالة، وهذا في غياب والديه المتواجدين في الحبس.

وأثارت التجمعات المشبوهة التي ينظمها المشتبه فيه داخل الشقة التي بات يقيم فيها بمفرده انزعاج الجيران، الذين نفد صبرهم في السكوت على المنكرات التي تجري على مرأى من أعينهم، وبعد لمح المشتبه فيه متلبسا بدعوة أصدقائه برفقة مومسات لإقامة ليلة ماجنة هناك، قام عشرات المواطنين بتطويق الشقة ومنع من كانوا فيها من الهروب، وهذا ريثما تتدخل الشرطة لتقصي ما يجري في عين المكان، وفور إعلامها، سارعت الأخيرة إلى محاصرة الشقة ومداهمتها، أين كانت النتيجة إيجابية، حيث تكللت بتوقيف 3 أشخاص مسبوقين قضائيا وكانوا محل أمر بالقبض في قضايا متعلقة بترويج حبوب “الصاروخ”، وهذا بينما تمكنت 3 فتيات يمتهن الدعارة من الفرار بعيدا عن الشقة، وهذا بمساعدة مركبة من نوع “كليو”، التي لمحن وهن يركبنها، وقد باشرت على إثرها قوات الأمن تحريات لتوقيف هذه الأخيرة.