مواطنون يحاصرون لصا داخل منزل في الشريعة بتبسة

تمكنت مجموعة من السكان في حي شعبي وسط مدينة الشريعة غرب تبسة، بين ليلة الإثنين إلى الثلاثاء، من التفطن لتسلل لص في العقد الثاني من عمره داخل منزل عائلي ومحاصرته بالعصي إلى غاية وصول عناصر الشرطة لأمن الدائرة، وبعد توقيفه وتجريده من سلاح أبيض ومبلغ مالي قدره 900 ألف دج وخاتمين من ذهب، وبعد تحويله لمصلحة الشرطة القضائية، تم توقيف شريكه الذي كان يقوم بحراسته من خارج أسوار المنزل.

وتعود وقائع القضية إلى قيام المشتبه فيه بتسلق جدار محيط المنزل العائلي، قبل قيامه بكسر قفل الباب واقتحامه، وأثناء بحثه عن أشياء ثمينة، وشريكه الحارس خارج المنزل، تفطن الجيران أمام غياب صاحب المنزل، أين لاذ الحارس بالفرار قبل محاصرة المنزل من كل الجبهات من طرف الجيران، مدججين بالعصي، والاتصال بالشرطة وصاحب المنزل، وفور وصولهم تمكنوا من توقيف المشتبه فيه الذي حاول الاختباء داخل خزانة وتحويله إلى مقر أمن الدائرة، وأثناء تفتيشه ضبط بجيبه مبلغ 900 ألف دج وكمية من المصوغات من المعدن الأصفر “خاتمين”.

ومواصلة للتحقيق، تم الكشف عن هوية شريكه وتوقيفه، حيث تم سماع جميع أطراف القضية قبل تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الشريعة لاحقا.

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