مواطنون يحاصرون لصا داخل منزل في الشريعة بتبسة
تمكنت مجموعة من السكان في حي شعبي وسط مدينة الشريعة غرب تبسة، بين ليلة الإثنين إلى الثلاثاء، من التفطن لتسلل لص في العقد الثاني من عمره داخل منزل عائلي ومحاصرته بالعصي إلى غاية وصول عناصر الشرطة لأمن الدائرة، وبعد توقيفه وتجريده من سلاح أبيض ومبلغ مالي قدره 900 ألف دج وخاتمين من ذهب، وبعد تحويله لمصلحة الشرطة القضائية، تم توقيف شريكه الذي كان يقوم بحراسته من خارج أسوار المنزل.
وتعود وقائع القضية إلى قيام المشتبه فيه بتسلق جدار محيط المنزل العائلي، قبل قيامه بكسر قفل الباب واقتحامه، وأثناء بحثه عن أشياء ثمينة، وشريكه الحارس خارج المنزل، تفطن الجيران أمام غياب صاحب المنزل، أين لاذ الحارس بالفرار قبل محاصرة المنزل من كل الجبهات من طرف الجيران، مدججين بالعصي، والاتصال بالشرطة وصاحب المنزل، وفور وصولهم تمكنوا من توقيف المشتبه فيه الذي حاول الاختباء داخل خزانة وتحويله إلى مقر أمن الدائرة، وأثناء تفتيشه ضبط بجيبه مبلغ 900 ألف دج وكمية من المصوغات من المعدن الأصفر “خاتمين”.
ومواصلة للتحقيق، تم الكشف عن هوية شريكه وتوقيفه، حيث تم سماع جميع أطراف القضية قبل تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الشريعة لاحقا.
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تبسة..وفاة عشريني دهسا بشاحنة
كما لقي شاب حتفه دهسا بشاحنة، اليوم الخميس، على مستوى قرية الطرشان ببلدية بئر الذهب ولاية تبسة.
وفي بيان لمصالح الحماية المدنية للولاية، فقد تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بدائرة مرسط صبيحة اليوم، لأجل تحويل جثة شخص متوفي.
وفي هذا السياق فإن الشخص شاب يبلغ من العمر حوالي 20 سنة صدمته شاحنة على مستوى قرية الطرشان بلدية بئر الذهب دائرة مرسط.
بالمقابل، تم تحويل الجثة على متن سيارة الاسعاف من طرف مصالح الحماية، الى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى عاليا صالح بتبسة.
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وفاة عون حراسة بطلقة نارية داخل سجن الشريعة في تبسة
كما اهتزت مدينة الشريعة في ولاية تبسة، صباح أول أيام عيد الاضحى المبارك. على وقع خبر وفاة عون حراسة في العقد الثالث من عمره متزوج وأب لثلاثة أولاد،
وفي هذا السياق ينحدر من دائرة العقلة، بطلقة نارية أصابته في رأسه صادرة من سلاح ناري
يجهل نوعه داخل مؤسسة إعادة التربية الكائنة بمنطقة الشريعة.
كما تسارع زملاؤه الذين قاموا بنقله إلى مستشفى الشريعة. لتتدخل عناصر الضبطية القضائية
التي أبلغت وكيل الجمهورية لدى محكمة الشريعة والنيابة العامة لدى مجلس قضاء تبسة.