مواطنون يحاصرون مقر ولاية غرداية حاملين “الجيريكات”

احتج سكان قصر مليكة أمام مقر ولاية غرداية، تعبيرا عن غضبهم على غياب مياه الشرب من حنفياتهم منذ 20 يوما.

وحمل المحتجون قارورات المياه ودلاء الماء “الجيريكات” في مكان الاحتجاج، ورفعوا عليها شعارات تتهم المسؤولين المحليين بالكذب عليهم.

وقال عدد من المحتجين لـ”النهار أونلاين” إن مشكل نقص وانعدام مياه الشرب بحي مليكة مسجل منذ ستة أشهر.

وأوضح المحتجون أنهم راسوا السلطات المعنية وعلى رأسها الجزائرية للمياه ومديرية الري، ليتلقوا وعودا بإصلاح المشكل، لكن لا شيء تغير.

وقال المحتجون أن ما زاد من احتقانهم وغضبهم هو أن مشكل نقص المياه تحول الى ندرة خلال العشرين يوما الماضية.

وطالب المحتجون من المسؤول الأول بالولاية بالتدخل لإنهاء مشكل مياه الشرب بقصر مليكة، وهددوا بالتصعيد في حال عدم الاستجابة لمطلبهم.