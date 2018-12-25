مواطنون يحبطون محاولة اختطاف طفلة في سوق بومعطي بالحراش

فيما تخلى مجهولون عن طفلة مختطفة قرب حاجز للشرطة في المسيلة

شهد السوق اليومي في بومعطي بالحراش، أول أمس، حالة من الفوضى عقب تسجيل محاولة اختطاف طفلة عمرها 5 سنوات من قبل شاب.

وحسب مصادر مطلعة، فإن الخاطف وهو شخص في الثلاثينات من العمر، جرى التفطن له من طرف مواطنين بداخل السوق، قبل أن يتم إبلاغ مصالح الأمن التي سارعت إلى إغلاق كافة مداخل ومنافذ السوق من أجل منع الخاطف من الهروب، قبل أن يتم توقيفه وتحرير الطفلة.

وحسبما ذكرته مصادر «النهار»، فإن الشاب المشتبه به قام في محاولة منه لتنفيذ جريمته في صمت بتكميم فم الطفلة، قبل أن يشرع في إجبارها على مرافقته نحو سيارته، ولحسن الحظ رصد بعض المواطنين تحركاته وتصرفاته، قبل أن يطلبوا النجدة من الشرطة.

للإشارة، فإن الطفلة الضحية كانت تلعب في الحي المحاذي للسوق كونها تقيم هناك، لتضيف المصادر أن الشاب المشتبه فيه تم توقيفه واقتياده إلى مقر الشرطة، فيما تكفلت فرقة حماية القُصر التابعة للأمن الوطني بالتحقيق في القضية.

وفي المسيلة، تمكن عناصر الشرطة، أول أمس، في حاجز أمني يقع على مستوى بلدية الشلال، من إحباط مخطط لاختطاف طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات.

وحسب مصادر محلية، فقد جرى العثور على الطفلة تبكي وسط مدينة الشلال، قبل أن يتدخل عناصر الأمن الذين أعادوا الطفلة إلى ذويها.

واستنادا إلى مصادر «النهار»، فإن الطفلة تقطن بقرية بانيو التابعة لبلدية المعاريف وتعرضت لاختطاف من جانب مجهولين كانوا على متن سيارة.

ولأن إرادة الله في أن يُكتب للطفلة عمر طويل، تسبب الحاجز الأمني في إحباط مخطط الاختطاف، بعدما تخوف الخاطفون من اكتشاف أمرهم خلال عبورهم الحاجز، ليقوموا بترك الطفلة على قارعة الطريق ويلوذوا بالفرار.