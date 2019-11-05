مواطنون يحتجون أمام مقر الولاية للإفراج عن قائمة السكنات بتيارت

أقدم أمس مواطنون من بلدية قصر الشلالة بوقفة احتجاجية أمام مقر الولاية للمطالبة بالاسراع في الإفراج عن قائمة السكنات الاجتماعية.

ويأتي احتجاج هؤلاء بعد سلسلة من الاحتجاجات قاموا بتنظيمها أمام مقر دائرة قصر الشلالة قصد الضغط على السلطات للاسراع في الإعلان عن قائمة السكنات الاجتماعية نظرا لظروفهم التي وصفوها بالصعبة.

ومازال عدد منهم يعتمد على الكراء أمام قلة المداخيل، والكثير منهم يقيم رفقة عائلته في سكن يضم عدد كبير من الأفراد.

وهو الوضع الذي جعلهم ينقلون احتجاجهم أمام مقر الولاية للفت انتباه المسؤولين لمعاناتهم، خاصة وأن عدد من للبلديات المجاورة قد أفرجت عن قائمة السكنات الاجتماعية وأخرى خاصة بالمستفيدين من القطع الأرضية الصالحة للبناء.

كما حدث في كل من الرشايقة و زمالة الأمير عبد القادر وسرغين فيما ينتظر سكان قصر الشلالة دورهم في ذلك .

وأكد مصدر مطل للنهار أن قائمة السكنات الاجتماعية سيتم الإعلان عنها قريبا وينتظر بعض الإجراءات وتقارير لجان التحقيق لمختلف الإدارات التي استلمت قائمة المستفيدين للتحقيق في عدم استفادتهم من أي سكن أو قطع أرضية في وقت سابق.