مواطنون يحتجون أمام مقر دائرة العلمة في سطيف للمطالبة بالإفراج عن قائمة السكن

نظم، صبيحة أمس الثلاثاء، عشرات المواطنين، وقفة إحتجاجية أمام مقر دائرة العلمة، ولاية سطيف، للمطالبة بالإفراج عن قائمة المستفيدين من حصة السكن العمومي الإيجاري.

القائمة التي يعلق عليها المعنيون آمالهم للحصول على مسكن لائق يخرجهم من المعاناة التي يتخبطون فيها رفقة عائلاتهم، نظرا للظروف المزرية التي يعيشون فيها.

وطالب المحتجون بضرورة الإسراع في ضبط قائمة المستفيدين، التي أصبح التأخير في نشرها يثير حيرتهم، نظرا لكون ملف السكن من أهم إنشغالات المواطنين، والذي توليه الدولة إهتماما بالغًا.

وهو الأمر الذي دفع المعنيين للمطالبة بلقاء المسؤول الأول عن دائرة العلمة، مع مناشدة السلطات المعنية للعمل على نشر قائمة المستفيدين في أقرب الآجال.