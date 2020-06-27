مواطنون يحتجون بسبب ندرة الماء الشروب في قصر الشلالة بتيارت

تجمع مساء أمس سكان البناء الذاتي المحاذي للملعب البلدي القديم في الطريق المزدوج في محاولة منهم لغلق الطريق احتجاجا على انقطاع الماء الشروب.

وقال السكان ان الاحتجاج جاء نتيجة تفافم الوضع حيث لم تعرف حنفياتهم الماء منذ أكثر من 10 ايام و هو الامر الذي أثار استياءهم وطالبوا الجهة المعنية لا سيما الجزائرية للمياه كونها المسؤولة على عملية التوزيع بالتدخل و دعو السلطات بمراعاة ظروفهم خاصة في هذا فصل الصيف حيث يتطلب توفر المياه في مساكنهم و اضاف المحتجون انهم لم يعد باستطاعتهم المالية الاستعانة المستمرة بصهاربج المياه التي انهكت حيوبهم كون جميع سكان الحي الذاتي من العائلات الفقيرة.