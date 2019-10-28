مواطنون يحتجون بعد الإعلان عن قائمة السكنات في عين دزاريت بتيارت

تجمع صباح أمس عدد من سكان بلدية عين دزاريت أمام مقر البلدية احتجاجا على اقصائهم من قائمة السكنات التي اعلن عنها التي ضمت 120 مستفيدا.

وقال المحتجون أن بعض الأسماء لم تتوفر فيهم شروط الاستفادة، واتهم أحدهم اللجنة الدائرية بالمحاباة و طالبوا السلطات بالتدخل لانصافهم خاصة أن بعض هؤلاء يعانون من أزمة السكن منذ سنوات.

مصدر مطلع أكد للنهار، أن القائمة تم ضبطها وفق الشروط القانونية وسلم الأولوية، نافيا بشكل قاطع وجود أي محسوبية.

واعتبرها مجرد افتراءات لا أساس لها من الصحة، ودعا الجميع إلى تقديم طعونهم إلى اللجنة الولائية مضيفا أن الكشف عن الأسماء الذين لا تتوفر فيهم شروط الاستفادة ممن يدعون ذلك يساعد اللجنة الولائية، شرط أن تكون تلك الطعون مؤسسة بالأدلة.

واعتبر أن البعض يتم تحريضهم من طرف أشخاص معارضين الذين يغتنمون مثل هذه الظروف بدافع الانتقام، بعد أن وقف المير أمام مصالحهم الشخصية على حد تعبير المصدر.