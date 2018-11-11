مواطنون يحتجون على تبخّر مشروع التزويد بالغاز الطبيعي في سطيف

أقدم، العشرات من سكان دواوير اولاد علي بن لعقون واولاد منصور زنداوة ضفافلة التابعين اقليميا لبلدية اوريسيا على غلق الطريق الولائي الرابط بين مدينة سطيف وبلدية بني فودة.

وجاءت المظاهرات، احتجاجا عن تبخر مشروع تزويد المنطقة بالغاز الطبيعي المنتظر منذ سنوات بعد الوعود من طرف السلطات المحلية التي يعتبرونها “كاذبة”.

وما زاد غضب المحتجين هو نفي مدير الطاقة والمناجم، أن مشروع مماثل مسجل لدى مصالحه واكد لهم حسب تصريحاتهم للنهار اون لاين، أنه لا يوجد غلاف مالي مسخر لعملية تزويد هذه الدواوير بغاز المدينة.

ومن جهته، قال رئيس بلدية أورسيا رفيق سعودي، إن المشروع مسجّل منذ تاريخ 2014 ، وتم نقل ملف الانجاز الى مصالح سونلغاز التي طالما انتظرت ضخ مبلغ الانجاز المقدر ب1مليار و700مليون سنتيم.