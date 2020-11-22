مواطنون يحتجون للمطالبة بالإفراج عن قائمة السكنات في حاسي فدول بالجلفة

قام عدد من سكان بلدية حاسي فدول بالجلفة، على غلق مقر البلدية احتجاجا على التأخر في الإعلان عن قائمتي السكنات الاجتماعية والقطع الصالحة للبناء.

وقال المحتجون في تصريحات للنهار أونلاين، إن الظروف الاجتماعية أرغمتهم على الاحتجاج رغم رداءة الأحوال الجوية، خاصة وأن أغلبيتهم يعانون من ظروف عائلية وصفوها بالمزرية.

وحسب تصريحات المحتجين، يعيش بعضهم في مستودعات رفقة أبنائهم، وآخرون أنهكم الكراء.

وهو الأمر الذي جعلهم يناشدون السلطات المعنية بالتدخل ومراعاة ظروفهم، والاسراع في إشهار قائمة السكنات الاجتماعية التي تضم 110 مستفيدا.

بينما يتوقع توزيع 194 قطعة أرضية صالحة البناء.

واعتبر هؤلاء إن الإفراج عن القائمتين سجل الكثير من المشاكل التي تعاني منها عدد كبير من العائلات التي مازالت تنتظر قرارا من السلطات المحلية لتلبية مطلبهم.

وقد علمت النهار اونلاين، إن المحتجين قد تفرقوا بعد فترة زمنية من الإحتجاج، وتم فتح مقر البلدية دون تسجيل أية مشاكل.