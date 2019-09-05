مواطنون يحتجون للمطالبة بتحسين الخدمات الصحية بعين أمناس في إليزي

نظّم صبيحة اليوم الخميس، العشرات من مواطني بلدية عين أمناس بولاية إليزي، وقفة احتجاجية أمام المؤسسة العمومية للصحة الجوارية.

وطالب المحتجون، بتحسين الخدمات الصحية والتكفل الأمثل بمرضى المدينة.

ورفع المحتجون عدة لافتات تتضمن مطالبهم المتمثلة في تعزيز قطاع الصحة بعين أمناس ” المتدهور”- على حد وصفهم –.

وهذا من خلال الإسراع بفتح مستشفى 60 سرير الجديد،عوض المؤسسة الصحية الحالية المنجزة،بالبناء الجاهز والتي تعرف تدهور كبير،في الخدمات المقدمة.

وطالب المحتجون بالحد من التحويلات “العشوائية” لمرضى البلدية والنساء الحوامل نحوى مستشفيات عاصمة الولاية والمدن المجاورة.

بالإضافة إلى الوقوف على النقائص المسجلة في المؤسسة والتي تؤرق المرضى وذويهم وتحول دون ضمان تكفل صحي جيد بالمواطن.

ومن المطالب المرفوعة أيضا تدعيم المستشفى بأطباء أخصائيين في النساء والتوليد وطب الأطفال والداخلي.

والتجهيزات الطبية والتحاليل المخبرية وسيارات إسعاف مجهزة لنقل المرضى في الحالات الاستعجالية.