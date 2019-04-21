مواطنون يحتجون ويطالبون بإيفاد لجنة تحقيق ببلدية برج باجي مختار

بسبب تأخر تجسيد المشاريع التنموية بالمنطقة

أقدم، صباح أمس، العشرات من المواطنين من قاطني مختلف الأحياء على تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر بلدية برج باجي مختار الحدودية.

الواقعة بنحو 800 كلم جنوبي عاصمة الولاية أدرار، وذلك للمطالبة بإيفاد لجنة تحقيق من طرف السلطات الولائية والمجلس الوطني للمحاسبة وكل الجهات والمصالح ذات الصلة.

على خلفية تأخر تجسيد عديد المشاريع التنموية المسجلة والمبرمجة خلال السنوات الأخيرة، والتي لم تعرف النور لحد الآن.

حسب ما أفاد به المحتجون لـ«النهار»، أمس، خاصة فيما تعلق بمشاريع السكن والموارد المائية والصرف الصحي والطرقات والكهرباء.

وغير ذلك من مشاريع قطاع الصحة والتربية وغيرها، حيث لازال سكان المنطقة يواجهون الحرمان والمعاناة اليومية جراء عدم تحقيق وتجسيد هذه المشاريع الحيوية ميدانيا.

تجدر الإشارة إلى أن المواطنين المحتجين حملوا ورفعوا العديد من الشعارات واللافتات التي تترجم مطالبهم الشعبية المتعلقة أساسا بتحقيق التنمية بالمنطقة.

والتي عجز المنتخبون والمسؤولون على مستوى معظم القطاعات تحقيقها لحد الآن.

الأمر الذي دفع بالمواطنين إلى التحرك ورفع انشغالاتهم في هذه الوقفة الاحتجاجية السلمية.

بهدف تذكير المنتخبين بمسؤولياتهم ووعودهم التي قطعوها أمام سكان المنطقة خلال السنوات الفارطة.

في وقت هدد فيه المحتجون بمواصلة احتجاجاتهم الأيام المقبلة إلى غاية الاستجابة وتلبية مطالبهم من قبل المسؤولين المعنيين.

فيما يذكر أننا لم نتمكن من رصد رد منتخبي الجهة حول هذه الاحتجاجات رغم محاولتنا ذلك.