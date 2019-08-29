مواطنون يطردون مدير مستشفى عين وسارة بسبب رفض تحويل مريضة في الجلفة

أقدم، صبيحة اليوم الخميس، أهالي أحد المرضى من مدينة عين وسارة بالجلفة، على طرد مدير بالنيابة لمستشفى “سعداوي مختار” من مكتبه.

بعد أن قاموا بالإحتجاج وعملية تحطيم، بسبب عدم التكفل بمريضهم.

المحتجّون، حسب شهود عيان، أكّدوا أن عائلة الطفلة التي تعرضت لكسر بعد أن سقطت من إحدى الأدراج، تمّ رفض تحويلها من المصلحة، و هو ما أفاض الكأس.

باعتبار أنّ الطفلة الضحية لم يتم التكفل بها، و هو ما جعلهم ينتفضون من إدارة المستشفى، بعد أن قاموا بالتوجه نحو المدير و طرده، على خلفية التقصير الذي يتعرّض له مرضاهم.

خاصة وأنّ عائلة المريضة تحدّثوا عن الأوضاع المزرية التي آل إليها المستشفى، فضلا عن حالات الإهمال الطبّي التي نجمت عنها في مختلف الأحيان إلى وفيات.

حيث طالبت الجمعيات الفاعلة بالمدينة، بتحسين ظروف الإستشفاء و استقبال المرضى بصورة جيدّة.