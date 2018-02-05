مواطنون يعتصمون امام عيادة طبية بوهران

اعتصم مجموعة من المواطنين، امسية اليوم الإثنين، امام العيادة المتعددة الخدمات بالعين البيضاء في وهران بسبب الإنقطاعات المتكررة للكهرباء على مستوى المنطقة.

وجاء هذا الإعتصام من طرف المواطنين بعد استيائهم للحاة التي تشهدا المؤسسة ورفض طبيبة المداومة معاينة بعض الحالات المرضية.

وخاصة منها بعض الأطفال المصابين بالانفلونزا الذي كانوا بحاجة لكشف طبي.

المواطنون المعتصمون أمام العيادة أكدوا للنهار أنهم ضاقوا ذرعا من الانقطاعات المتكررة التي تشهدها المنطقة تجاوزت بعض المرات ال 24 ساعة.

وهو الأمرالذي يعيق سير الخدمات الطبية وانعدام مولد كهربائي الذي يمكن أن يستغل في الحالات الطارئة الاستعجالية.

خاصة ما تعلق منها بالمصابين بنوبات تنفسية اللتي تستدعي اخضاعهم للتنفس الاصطناعي.

كريمة سواق