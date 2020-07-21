مواطنون يعثرون على الطفل تقي الدين بعد 7 ساعات من اختفائه بواد القصب في الشلف

عثر، ليلة الاثنين إلى الثلاثاء، جمع من المواطنين رفقة الدرك الوطني والحماية المدنية، على الطفل تقي الدين.ب البالغ من العمر 11 سنة، الذي فقد في واد القصب بلدية التنس ولاية الشلف.

ووفق شهود عيان فإن تفاصيل قضية اختفاء الطفل تقي الدين تعود إلى مساء الاثنين، عندما كان في طريقه الى شاطئ قبل اختفائها لتبدأ رحلة البحث التي شارك فيها مواطنون من عدة احياء مجاورة على غرار ماينيس، والأشعار،وسط حيرة عائلته الذين راودتهم فكرة غرقه في البحر، هذا في وقت تدخلت فيه الحماية المدنية والديك الوطني، وخفر السواحل، في عملية بحث امتدت على طول الشاطئ المحاذي لواد القصب وماينيس، ليتم العثور عليه داخل القصب، دقائق قبل منتصف الليل نائما حسب مصادرنا وهو في صحة جيدة، لتتعالى الزغاريد والتكبيرات من الجمع وعائلته الذين تنفسوا صعداء بعد ساعات من القلق والحيرة.