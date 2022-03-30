مواطنون يعثرون على بقايا خنزير مذبوح في تبسة!

موازاة مع حجز 1.5 قنطار من اللحوم الفاسدة

واصلت نهار أمس، الشرطة العامة التابعة لأمن ولاية تبسة بالتنسيق مع مديرية التجارة، تشديد الرقابة على تجار المواد الاستهلاكية لمحاربة ظاهرة الغش وتخزين البضائع للمضاربة تزامنا مع اقتراب حلول الشهر الفضيل. حيث بعد مراقبة لمختلف المحلات التجارية وسط السوق المغطاة للحوم الحمراء والبيضاء وسط تبسة. بينها محلات القصابة، تم خلال العملية حجز كمية من اللحوم قدرت بقنطار ونصف القنطار من اللحوم البيضاء والحمراء موجهة للبيع. غير صالحة للاستهلاك البشري.

ليتم حجزها وإتلافها من قبل الجهات المختصة مع توقيف التاجر لاستكمال الإجراءات. وتبقى العملية متواصلة للحد من هذه الظاهرة التي تمس بصحة وسلامة المواطن، والتي جاءت بعد انتشار خبر على صفحات التواصل الاجتماعي هز منطقة الحمامات على إثر عثور مواطنين على بقايا خنزير مذبوح ومسلوخ على طريقة الأضحية ملقاة في مكان معزول، ومن جهتها كثفت مختلف السلطات من عمليات البحث والتحقيق حول الموضوع.