مواطنون يغلقون الطريق بين بشار وأدرار احتجاجا على انقطاعات الكهرباء

قام سكان مدينة أولاد خضير بإقليم ولاية بشار بغلق الطريق الوطني المؤدي نحو أدرار، باستعمال المتاريس والحجارة والعجلات المطاطية المشتعلة.

وقد تسبب الاحتجاج في شل حركة المرور أمام الشاحنات والحافلات والسيارات، لتتشكل طوابير طويلة لمركبات تحمل ترقيم مختلف الولايات.

وجاء احتجاج سكان أولاد خضير تنديدا منهم بالانقطاعات المتكررة للكهرباء، وهو ما أرجعه المحتجون لتجاهل السلطات المحلية ومصالح سونلغاز لمعاناتهم.

وقال المحتجون في تصريح لـ”النهار أونلاين”، إنهم مصرين على مواصلة غلق الطريق أمام عشرات السيارات والشاحنات والحافلات وشل شريان الحياة بين بشار وأدرار.

ويرى المحتجون أن غلق الطريق بات الطريقة الوحيدة لإسماع صوتهم ومطالبهم للسلطات العليا بعد أن تجاهلتهم السلطات الولائية ومصالح سونلغاز.