مواطنون يغلقون مقر البلدية بجدار من «البريك» في جانت

أقدم، يوم أمس، شباب بلدية جانت، على الاحتجاج أمام مقر البلدية عاصمة الولاية المنتدبة جانت بولاية إليزي وغلق مداخل البلدية بالآجر والإسمنت.

احتجاجا منهم على انعدام النظافة، حسبهم، بعاصمة المقاطعة والتأخر الكبير في معالجة ملف السكن الريفي.

حيث صب المحتجون جام غضبهم على رئيس البلدية الذي اتهموه بالفشل في تسيير ملف النظافة، إذ تعج أزقتهم والشوارع الرئيسية بالنفايات ومخلفات البناء.

ناهيك عن التأخر في رفع القمامة، مما تسبب في تدهور الوضع البيئي بالبلدية وجعلها -حسبهم- تصنف من أوسخ البلديات عبر الوطن.

كما استنكر المحتجون التأخر الكبير في معالجة ملفات الاستفادة من السكن الريفي مقارنة بالمناطق الأخرى التي استفاد سكانها .

وانتهت أزمة السكن لديهم منذ زمن طويل، فيما يكابد شباب جانت مع أزمة السكن.