مواطنون يغلقون مقر البلدية بحائط إسمنتي في امليلي ببسكرة

احتجاجا على تجاهل مطالب اجتماعية رفعوها رغم مشروعيتها

أقدم، أمس، عدد من المحتجين على غلق مقر بلدية امليلي في بسكرة ببناء حائط إسمنتي بالمدخل الرئيسي للهيئة المحلية.

تعبيرا عن غضبهم من عدم توفير جملة مطالب اجتماعية مرتبطة بيوميات سكان المنطقة.

وتحدث المحتجون عن تجاهل المجلس التنفيذي للبلدية لعديد الانشغالات المرفوعة إليه رغم مشروعيتها، مؤكدين أن لغة الوعود لم تعرف طريقها للتجسيد.

الأمر الذي ضاعف درجة التذمر لدى السكان ودفعهم للاحتجاج أملا في تجسيد مطالبهم المتعلقة بتذبذب التموين بالماء الشروب.

حيث أبدى الغاضبون سخطهم من الانقطاعات المتكررة لمياه الشرب عن منازلهم، مما يفرض عليهم الاستعانة بمياه الصهاريج من الشاحنات المتنقلة.

كما طالبوا بتوزيع الأراضي الموجهة للبناء قصد الانطلاق في عملية البناء، فضلا عن مطالبة آخرين بحصة أخرى من السكن الريفي.

على اعتبار أن الحصة التي وزعت السنة الماضية غير كافية لتغطية الطلبات.

بالإضافة إلى ذلك ناشد بطالو الجهة تدخل السلطات المحلية لتوظيفهم بالشركات المتواجدة بأوماش و”الشقة”.

مؤكدين أحقيتهم بذلك على اعتبار إقامتهم بإقليم الدائرة، كما رفع المحتجون مطالبا أخرى تتعلق بتحسين الخدمة العمومية في مجالي البريد والصحة.

وخلال وقفتهم أمام مبنى البلدية، انتظر المحتجون استقبالهم من طرف المسؤولين المحليين.

لكن تجاهلهم أثار غضبهم ودفعهم إلى جلب مواد بناء وإنجاز حائط أغلقوا به الباب الرئيسي للبلدية تعبيرا عن غضبهم من عدم تجاهلهم.

من جهته، أقر رئيس البلدية بشرعية مطالب المحتجين، مؤكدا أن تحسين التزود بمياه الشرب سيتم عقب الانتهاء من إنجاز بئر جديد في الأسابيع المقبلة.

كما أوضح أن مشكلة التجزئات الأرضية المخصصة للبناء سيتم الفصل فيها بعد استكمال الإجراءات اللازمة.