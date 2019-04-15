مواطنون يغلقون مقر بلدية إليزي ودائرة جانت لمطالب الاجتماعية

أقدم صبيحة أمس الأحد، شباب الولاية المنتدبة جانت، بغلق مقري البلدية، والدائرة وبناء جدار إسمنتي على البوابتين.

يأتي هذا بعد غلق المواطنين لبلدية برج عمر ادريس بجدار من الياجور والاسمنت، احتجاجا على واقعهم الاجتماعي البائس، مطالبين بالنظر اليها من قبل السلطات.

وهذا بسبب مطالب، تمركزت على النظافة، حيث غزت الاوساخ كل شوارع وأزقة الولاية المنتدبة، في ظل إنتشار روائح كريهة، مع إرتفاع درجات الحرارة.

وابدى المحتجون جم غضبهم على تعنت السلطات العليا، بعدم توجيه برامج سكنية لفائدة سكان الجهة.

خاصة بما يتعلق بالسكن الريفي وغيره، حيث لم يتم توجيه برامج سكنية، فيما تبقى الاخرى غير كافية.

وتبقى الملفات الموضوعة في قائمة الانتظار الى آجال غير معلومة، يصاحبها التسويف الغير مقنع .

وطالب المحتجون بضرورة الالتفاتة لمطالبهم الاجتماعية في شتى المجالات، خاصة انهم باتوا منسيين في هذه المنطقة المحرومة، من ابسط ضروريات الحياة الكريمة .