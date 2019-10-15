مواطنون يغلقون مقر بلدية عين تاغورايت بتيبازة ويمنعون المير من المغادرة

قام صباح اليوم الثلاثاء، أكثر من 100 شخص من سكان بلدية عين تاغورايت شرق تيبازه، بغلق مقر المجلس الشعبي البلدي بالسلاسل.

كما قام المواطنون، بإخلاء المقر من الموظفين، ومنع رئيسه من مغادرة المبنى، مع منعه من استعمال سيارته الوظيفية.

كما جمع المحتجون الذين يطالبون بـ”رحيل المير”، مبلغا من المال واشتروا مواد بناء من أجل غلق البوابة الرئيسية بجدار، قبل أن يتراجعوا عن هذه الخطوة.

وقال المحتجون “للنهار اون لاين”، إن كل ما وعد به “المير”، كان حسبهم، وعود حملة انتخابية لم تجد طريقها إلى التجسيد الميداني.

وأضاف المحتجون، أن السكن الاجتماعي والبناء الريفي على رأس انشغالاتهم، وهو القطرة التي أفاضت الكأس وأججت غضب السكان اللذين طالبوا بتدخل والي الولاية شخصيا.