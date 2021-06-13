مواطنون يلقون القبض على لصوص سطوا على منازل مغتربين في مغنية

تم تسليمهم لمصالح الشرطة

نجح، خلال الساعات الأولى من صبيحة أمس، مواطنون في إلقاء القبض على لصين خطيرين بينما كانا في وضعية تسلل إلى أحد المنازل لارتكاب سرقة جديدة، وهذا على مستوى حي “الدياراس” الكائن بمدينة مغنية الحدودية في ولاية تلمسان، حيث يقف المشتبه فيهما وراء عدة سرقات مؤخرا استهدفت على وجه الخصوص سكنات لمغتربين، والتي تم تجريدها من أثاث وأجهزة ومجوهرات تزيد قيمتها المالية عن مليارين سنتيم، ودفع تكرار “سيناريو” السرقة الذي أدخل الرعب هنا وهناك وسط عديد العائلات.

بعض المتطوعين شكلوا ما يشبه دورية ليلية لترصد هؤلاء اللصوص، حيث نسجوا خطة محكمة انتهت بالوصول إلى “فيلا” كان عدد من اللصوص قد اقتحموها لغرض تنفيذ سرقة جديدة، لتتم محاصرتهم بداخلها، وقد أسفر الأمر عن توقيف لصين، حيث تم توثيق لحظة القبض عليهما وإخراجهما من “الفيلا” في “فيديو” تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي، والذي أحدث ضجة كبيرة، إذ أثنى الكثيرون على المجهودات التي بذلها المواطنون للقبض على هؤلاء اللصوص الذين اقترفوا مسلسل سرقات طويل بمدينة مغنية الحدودية ليلا ونهارا، وها هو الحس الجماعي بالمواطنة يؤتي ثماره، حيث اتحد المواطنون على هؤلاء الجناة ونجحوا في شل نشاطهم ردعا لهم، وعلى إثرها تم تسليم الجانيين لقوات الشرطة لتوسعة التحقيقات معهما حول كافة عمليات السطو التي يقفان خلفها.

في حادثة أخرى وقعت في وسط المدينة، تفاجأ تاجر هواتف نقالة بامرأة ترشّ السحر على محله التجاري، حيث صورتها “كاميرا” المراقبة المثبتة في المحل تقوم بذلك، وكانت نفس “الكاميرا” قد صورت شخصا يسطو على هاتف نقال، وهو ما جعل الأخير يستدعي الشرطة للتحقيق.