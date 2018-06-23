مواطنون يمنعون المصلّين من صلاة الجمعة ويعتدون على «مير» البلاعة في سطيف

طالبوا برحيل الإمام لأنه رفض إحضار أحد القرّاء في تراويح رمضان

أقدمت، نهار أمس، مجموعة من المواطنين على غلق مسجد ببلدية البلاعة في سطيف، ومنع المصلين من الالتحاق بالمسجد لتأدية صلاة الجمعة. وقد تجمع عدد من الشباب تتراوح أعمارهم بين 19 و30 سنة أمام باب مسجد «بلال بن رباح» بوسط المدينة.

وفي فنائه قبل صلاة الجمعة، مطالبين برحيل هذا الإمام الذي عمّر بهذا المسجد 18 سنة، وتعود هذه الخلافات بين هؤلاء المصلين والإمام إلى السنة الماضية، حينما طلبوا منه إحضار أحد القرّاء لأداء صلاة التراويح من بين مجموعة معينة من القرّاء، غير أن الإمام أحضر قارئا آخر، حيث أقدمت مجموعة من المصلين على تحرير عريضة موقعة من طرف 88 شابا، مطالبين برحيل الإمام وتوجيهها إلى مدير الشؤون الدينية بسطيف، حيث حلت لجنة من المديرية للتحقيق في التهم الموجهة للإمام، قبل شهر رمضان، إلا أنها قامت بتثبيت الإمام في منصبه لعدم توفر الأدلة في صحة ادعائهم.

وبعد أن خابت آمالهم بالطرق الودية، لجأوا إلى عملية الاحتجاج وتجمعوا، نهار أمس، أمام باب إمام المسجد لمنع المصلين من الصلاة، حيث تدخّل المنتخبون ورجال الدرك لتهدئة الأوضاع، أين أقدم أحدهم المسمى «ر.عزوز» البالغ من العمر 44 سنة وهو إطار بمديرية الشباب بالاعتداء على رئيس المجلس الشعبي البلدي وإهانته، حيث تم اقتياده للتحقيق معه وتحرير محضر بناءً على شكوى «المير»، بعدها عادت الأوضاع إلى حالها، خاصة وأن الإمام يلقى مساندة بعريضة موقعة من طرف 500 مواطن.