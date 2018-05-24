مواطنون ينتفضون ضد التحركات المشبوهة لإمام مسجد في وهران

تدخلت أمس مصالح أمن دائرة عين الترك في وهران بعد أقدام مجموعة من المواطنين على محاصرة مسجد سعد بن معاد بتروفيل.

حيث اقدمو على رشق المنزل الوظيفي التابع له بعد انتباهمم لتحركات مشبوهة لبعض النسوة المترددين عليه.

بعد الفوضى التي تسبب فيها هؤلاء المواطنون الغاضبون الذين قالوا انهم ضاقوا درعا من تصرفات الإمام المريبة.

حيث قامت مصالح الأمن التي تدخلت على الفور بتفريقة المتجمعين.

وتم مداهمة المنزل الوظيفي اين تم تحويل الإمام المعني الذي كان رفقة امرأة مشبوهة إلى مقر الأمن للتحقيق معهما.

قبل تقديمهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عين الترك الذي أمر بايداعهما الحبس في انتظار البث في قضيتهما الأسبوع القادم.