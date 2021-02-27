مواطنون ينظّمون وقفة احتجاجية أمام مركز بريد “النخلة” في الوادي

احتجاجا على تواصل انعدام السيولة المالية

نظم، أمس، زبائن “بريد الجزائر” وقفة احتجاجية أمام مقر بريد بلدية “النخلة” جنوب ولاية الوادي، بعد تواصل معاناة انعدام السيولة المالية على مستوى الولاية عامة، لأكثر من سنة كاملة، وأكد المحتجون بأنهم أصبحوا غير قادرين على توفير حتى ما يأكلونه رغم وجود أموالهم في مراكز البريد التي لا يستطيعون سحبها.

حيث أكد جميعهم، خاصة المتقاعدون، أنهم ومنذ بزوغ شمس الصباح، يتوافدون على مركز البريد إلى غاية منتصف النهار ثم يعودون فترة الظهيرة ويواصلون الانتظار إلى غاية المساء، أين يعودون بخفي حنين، وتسبب طول الأزمة المالية لمراكز البريد بجميع مناطق الولاية في معضلة حقيقية لدى زبائن البريد، الذين توقفت معيشتهم وأصبحوا يعيشون بالدين، في الوقت الذي رفضت أغلب المحلات التجارية حتى استقبالهم.

وطالب المحتجون، الوصاية، بالعمل على مساعدتهم في توفير السيولة المالية بمراكز البريد على مستوى بلدية “النخلة” حتى تنتهي هذه المعاناة التي دامت طويلا.