مواطنون يهربون قريبتهم العجوز المصابة بكورونا من مستشفى مروانة بباتنة

شهد مساء اليوم مستشفى علي النمر بمروانة بولاية باتنة ومحيطه، ما يشبه حالة الطوارئ، في أعقاب تسجيل حادثة تهريب عجوز تبلغ من العمر 73 سنة تدعى “ب م” من داخل المستشفى الذي قصدته للعلاج.

وحسب مصادر محلية مطلعة، فإن العجوز دخلت المستشفى بعدما ظهرت أعراض الإصابة بفيروس كورونا.

وفي اتصال هاتفي لـ”النهار” بمدير مستشفى علي النمر، قال هذا الأخير إن مصالحه استقبلت المريضة المنحدرة من بلدية وادي الماء. وعند الكشف عن حالتها اتضح أنها تحمل أعراضا قوية للإصابة بفيروس كورونا.

وعندما قرر الفريق الطبي، يضيف المتحدث، الإبقاء عليها داخل المستشفى لإجراء التحاليل اللازمة ثم العلاج، رفض أهلها ذلك، كما رفضوا أيضا التوقيع على وثيقة تحمل المسؤولية.

وحسب نفس المصدر دائما، فإن هؤلاء قاموا بتهريب المريضة من داخل المستشفى وقاموا بالتوجه بها إلى مكان مجهول، ما دفع بإدارة المستشفى إلى إخطار مصالح الأمن بالحادثة.

وأشارت مصادر محلية إلى أن مصالح شرطة بلدية وادي الماء تمكنت بعد التحقيقات اللازمة من ضبط مكان تواجد المريضة لدى أحد أقاربها، ومن ثمة توقيفها في انتظار ما يلزم من إجراءات.