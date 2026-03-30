مواطنون يُلقون النظرة الأخيرة على جثمان الرئيس الأسبق اليامين زروال بباتنة

توافد جمع كبير من المواطنين، صباح اليوم الإثنين، على مقر ولاية باتنة، والذين قدموا من مختلف ولايات الوطن لإلقاء النظرة الأخيرة على جثمان رئيس الجمهورية الأسبق، المجاهد اليامين زروال.

وأعرب العديد من المواطنين الذين قدموا من عدة ولايات من بينها أم البواقي، الجلفة، غليزان، معسكر وغيرها، عن تأثرهم وحزنهم العميق لفقدان هذا المجاهد الذي ناضل وكافح من أجل تحرير الجزائر.

كما قام والي ولاية باتنة وكذا مسؤولون ومنتخبون محليون، إلى جانب مجاهدين. بإلقاء النظرة الأخيرة على جثمان الرئيس الراحل والمجاهد اليامين زروال والترحم على روحه الطاهرة.

للإشارة، كان جثمان الفقيد قد نقل صباح اليوم من مقر سكناه إلى مقر ولاية باتنة للسماح لجموع المواطنين بإلقاء النظرة الأخيرة عليه. على أن يوارى الثرى بعد صلاة الظهر بالمقبرة المركزية بوزوران بمدينة باتنة.