مواطنو المسيلة غاضبون:” واحد من السلطات ما جا وما تحرك”

عبر مواطنو ولاية المسيلة، عن غضبهم واستيائهم بسبب تأخر عملية انقاذ الشاب عياش محجوبي لليوم الخامس على التوالي.

وقال أحد المواطنين، أنه منذ 5 أيام ونحن مجندين لانقاذ الشاب عياش.

حيت تم استعمال وسائل المقاولين، لأن المياه غمرت المكان ولم يبقى إلا مترين ونصل إلى عياش.

وأضاف، كل مواطن يتابع مواقع التواصل الاجتماعي جاء من أجل مساعدتنا.

كما تأسف مواطن آخر، عن الوضع الكارثي الذي هم فيه، بسبب قلة الامكانيات ،شاكرا الهبة التضامنية للمواطنين الذي وقفوا معهم في مصابهم.

كما تذمر معظم المواطنين عن غياب دور السلطات الولائية التي لم تساعدهم.