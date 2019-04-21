مواطنو بلدية الحمراية يغلقون مقر البلدية ويطالبون بإنهاء المجلس في الوادي

اقدم مواطنو وشباب بلظية الحمراية، عاصمة الولاية الوادي، على الاحتجاج وغلق مقر البلدية نهائيا منددين بالوضع الذي آل بالبلدية.

خاصة بما تعلق بتلاعبات في قائمة السكن، نهب العقار الفلاحي والمجلس البلدي يغض الطرف على هذه الاعتداءات حسبهم.

كما أضاف المحتجون ان واقع التنمية في البلدية الكارثي وانهم يغرقون في مشاكل تنموية لم تحل في ظل غياب التام للنواب عن البلدية.

وأشار السكان إلى جملة من المطالب على غرار وضعية الصحية وحدة العلاج،وتحويل المرضى للمناطق بعيدة، وتفشي البطالة في أوساط الشباب.

واقع انتفض عليه الشباب مطالبين بضرورة تغيير هذا الواقع وإيجاد حلول جذرية لمشاكلهم.