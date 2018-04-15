مواطنو غليزان يغلقون الطريق الوطني رقم 7أ

أقدم صبيحة اليوم الأحد، سكان منطقة بلغريب التابعة الاقليمية ببلدية اولادسيدي الميهوب بغليزان، على غلق الطريق الوطني رقم 7أ الرابط بين بلديتي جديوية و سيدي خطاب.

وطالب سكان المنطقة بتخصيص مشروع من أجل إعادة تهيئة الطريق المهترء على مسافة 9كم

لكونها اصبحت تلحق اضرارا بسيارتهم وتعيق تناقلاتهم الى مقر البلدية والمناطق المجاورة.

وحسب ما أفاد به مصدر مطلع “للنهار”، فإن الطريق لم يشهد ترميم منذ أزيد من 15سنة.

في حين وحسب تاكيدات والي الولاية خلال دورة المجلس الشعبي الولائي

فانه سوف يتم الشروع في اعادة تعبيد الطريق الذي يكون على مسافة 3 كم.

فيما سوف يتم تعبيد باقي المسافة على شطرين.