مواطنو هذا البلد سيدخلون الاتحاد الأوروبي ببطاقات هوية فقط

قالت وكالة الخدمات العامة المولدوفية (ASP) إن مواطني مولدوفا قد يكونون قادرين على دخول أراضي الاتحاد الأوروبي. من خلال تقديم بطاقات هويتهم فقط اعتبارًا من عام 2025.

ومن المقرر أن تكتمل عملية إصدار النسخة الجديدة من بطاقات الهوية في موعد أقصاه مارس 2025.

وتأمل السلطات المولدوفية أن يتمكن مواطنو البلاد من دخول أراضي الاتحاد الأوروبي. على أساس هذه الوثيقة بعد أن يتمكن الجميع من الدخول. مجهزة بالوثيقة الجديدة.

والميزة الكبرى لبطاقات الهوية الجديدة هي أنها مع مرور الوقت ستكون كافية للسفر، بما في ذلك داخل الاتحاد الأوروبي.

توضح قناة مولدوفا 1 أن إيسانو أشار إلى أنه بالإضافة إلى الإصدار الجديد من بطاقة الهوية. التي تلبي متطلبات الاتحاد الأوروبي، ستحتوي الوثيقة أيضًا على “ناقل معلومات”.

كما لم تقم مولدوفا بتحديث بطاقات الهوية الخاصة بها منذ عام 2015. ومع ذلك، فإن بعض الذين حصلوا على الوثيقة مؤخرًا يحملون بالفعل النسخة المحدثة.

وعلى الرغم من ذلك والتحديث المعلن لجميع الوثائق القديمة الأخرى. لا يزال يتعين توقيع اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي. حتى يتمكن المولدوفيون من دخول الكتلة على أساس هذه الوثيقة.

ومن المتوقع أن تتم عملية إصدار بطاقات الهوية المحدثة بسلاسة. حيث تقوم مولدوفا بالفعل بتسليم المستندات مباشرة إلى منازل المتقدمين. يتم تسليم الوثائق أيضا خارج البلاد.

ويحتاج المولدوفيون حاليًا إلى تقديم جواز سفرهم البيومتري للدخول إلى الاتحاد الأوروبي.

كما يتمتع مواطنو مولدوفا بالدخول بدون تأشيرة إلى الاتحاد الأوروبي ودول الشنغن، باستثناء أيرلندا، منذ أفريل 2014.

وفي الوقت الحالي، يحتاج المولدوفيون الذين يدخلون الكتلة إلى امتلاك جواز سفر بيومتري.

علاوة على ذلك، يتعين عليهم تبرير الغرض من دخولهم إلى الاتحاد الأوروبي. وأن يكون لديهم وسائل عيش كافية لإعالة أنفسهم أثناء إقامتهم.

ويُسمح للمولدوفيين بالبقاء في الاتحاد الأوروبي لمدة 90 يومًا فقط، خلال فترة 180 يومًا.

ويتعين على أولئك الذين يخططون للبقاء أكثر من هذه الفترة التقدم بطلب للحصول على تأشيرة طويلة الأجل.