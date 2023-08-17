مواطنو هذه البلدان لن يتمكنوا من الحصول على تأشيرة شنغن

لم يعد بإمكان الأشخاص من المناطق التي تحتلها روسيا في أوكرانيا أو المناطق الانفصالية في جورجيا. الحصول على تأشيرة شنغن أو عبور الحدود الخارجية لمنطقة شنغن بوثيقة سفر صادرة عن روسيا.

وأوضح الاتحاد الأوروبي ممارسته الحالية في هذا الصدد. حيث اعتمد المجلس الاتحادي هذه القاعدة في جلسته المنعقدة أمس الأربعاء.

لا يتم الاعتراف بجوازات السفر العادية وجوازات السفر الدبلوماسية وتصاريح الإقامة للأشخاص عديمي الجنسية. وشهادات العودة ووثائق الهوية للبحارة.

بالنسبة لأوكرانيا ، يتم تحديد تواريخ مختلفة للإصدار ، اعتمادًا على المنطقة ، والتي لم تعد تُقبل المستندات منها.

بالنسبة لأبخازيا وأوسيتيا الجنوبية ، المنطقتين الانفصاليتين في جورجيا ، فإن تاريخ 26 أوت 2008 يمثل الحد الأقصى. وثائق السفر الروسية الصادرة بعد هذا التاريخ في هاتين المنطقتين أو للأشخاص المقيمين هناك لم تعد مقبولة لتقديم شنغن. تأشيرة دخول.

وأعلنت روسيا في أوت 2008 الاعتراف بأبخازيا وأوسيتيا الجنوبية كدولتين مستقلتين. وقد اتبعته عدد قليل جدًا من الدول ، وتعتبر سويسرا هذه المناطق جزءًا لا يتجزأ من جورجيا.

بصفتها دولة عضو في شنغن ، فإن سويسرا ملزمة بتولي قرارات الاتحاد الأوروبي. على الرغم من القيود ، يمكن إصدار التأشيرات لأسباب إنسانية أو لأسباب تتعلق بالمصلحة الوطنية أو بسبب الالتزامات الدولية.