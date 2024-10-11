مواطنو هذه الدولة سيدخلون أمريكا بدون تأشيرة

صرح سفير رومانيا لدى الولايات المتحدة، أندريه مورارو، أن رومانيا. ستدخل برنامج الإعفاء من التأشيرة الأمريكية في مارس أو أفريل من عام 2025.

وأدلى السفير بهذه التصريحات خلال مقابلة مباشرة وأشار إلى أن الحكومة الحالية من المرجح أن تعلن عن ذلك في جانفي.

وستُعقد الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 5 نوفمبر، ومن المحتمل أن يتم التسليم بحلول العام المقبل.

ثم بمجرد وصولهم إلى واشنطن، يقومون بصياغة تقرير في غضون ثمانية أسابيع تقريبًا.

من تلك اللحظة، يذهب هذا التقرير إلى وزارة الخارجية للتشاور، ويقوم وزير الأمن الداخلي، بالاشتراك مع وزير الخارجية. بإخطار الكونجرس في رسالة مشتركة.

من خلال الانضمام إلى برنامج الإعفاء من التأشيرة الأمريكية. سيُسمح للرومانيين بزيارة الولايات المتحدة بدون تأشيرة لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر. وهذا من شأنه أن يعزز فرص العمل للرومانيين ويسمح لهم أيضًا باستكشاف جميع الولايات الخمسين.

رومانيا مؤهلة أخيرًا للانضمام إلى برنامج الإعفاء من التأشيرة الأمريكية

وكانت رومانيا في طور الانضمام إلى برنامج الإعفاء من التأشيرة الأمريكية لسنوات حتى الآن. وتعمل على تلبية المتطلبات التي حددتها الولايات المتحدة.

وفقًا للقواعد، يجب أن يكون لدى الدولة معدلات رفض تأشيرة أقل من ثلاثة في المائة. لتكون مؤهلة للانضمام إلى برنامج الإعفاء من التأشيرة الأمريكية.

يشير هذا المعدل النسبي إلى أن الدولة المرشحة لا تشكل تهديدات للهجرة غير النظامية إلى الولايات المتحدة.

في أكتوبر، أعلن السفير مورارو أن رومانيا وصلت إلى معدل رفض تأشيرة أقل من ثلاثة في المائة.

في عام 2023، أصدرت السلطات الأميركية 60 ألف تأشيرة للرومانيين، بينما بلغت معدلات الرفض ثمانية في المائة.