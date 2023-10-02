مواطنو هذه الدولة سيدخلون منطقة شنغن بدون تأشيرة اعتبارًا من 1 جانفي

قالت السفارة الألمانية في كوسوفو إن مواطني كوسوفو سيكونون مؤهلين للسفر بدون تأشيرة. للإقامة قصيرة المدى إلى دول منطقة شنغن بدءًا من 1 جانفي 2024.

اعتمد الاتحاد الأوروبي السفر بدون تأشيرة لحاملي جواز سفر كوسوفو في أفريل من هذا العام. مؤكدا أنهم سيكونون مؤهلين للسفر دون متطلبات إضافية مثل التأشيرات. ابتداء من العام المقبل، على أبعد تقدير.

ومع ذلك، فقد أثيرت مخاوف بعد أن قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون. إن بلاده قد تراجع الالتزامات التي تعهدت بها بشأن القضايا السياسية والاقتصادية المتعلقة بتأشيرات كوسوفو وصربيا.

وقال ماكرون “لقد بذلت فرنسا وألمانيا وعودهما بشأن سياسات التأشيرة وغير ذلك من القضايا الاقتصادية. والتي سوف تخضع للمراجعة إذا لم يتصرف الطرفان بشكل مسؤول. ويتعين علينا أن نكون حذرين للغاية في هذا الصدد، وخاصة عندما يكون الاستقرار في غرب البلقان في خطر”.

ولم تكن تعليقات باريس موضع ترحيب كبير. كما انتقدتهم المقررة الخاصة بكوسوفو في البرلمان الأوروبي فيولا فون كرامون. ووفقا لها. فإن السفر بدون تأشيرة لمواطني كوسوفو ليس ولا ينبغي ربطه بالحوار مع صربيا.

وقال فون كرامون إن الاتحاد الأوروبي يجب أن يفي بوعده بالسماح لمواطني كوسوفو بالسفر بدون تأشيرة اعتبارا من العام المقبل.

وبالنظر إلى أن مثل هذا القرار سيكون له تأثير سلبي، أكد رئيس كوسوفو، فيوسا عثماني. على أن أي تعليق للسفر بدون تأشيرة إلى الاتحاد الأوروبي لكوسوفو من شأنه أن “يقتل الحوار مع صربيا مرة واحدة وإلى الأبد”.

وردًا على تعليقات ماكرون، أكدت الحكومة الفيدرالية الألمانية أيضًا لصحيفة Express. في وقت سابق من هذا العام أن موقف البلاد لم يتغير عندما يتعلق الأمر بهذه القضية.

وتطمح كل من كوسوفو وصربيا إلى الحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي. ومع ذلك، شددت بروكسل على أنه يتعين عليهم أولاً حل نزاعهم من خلال الحوار عبر الوساطة.