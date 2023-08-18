مواطنو هذه الدول مستعدون لدفع تكاليف سفر إضافية حفاظا على البيئة

كشف أحدث تقرير صادر عن يورومونيتور إنترناشونال أن ما يقرب من 80 في المائة من المسافرين. على استعداد لتحمل تكلفة إضافية لا تقل عن 10 في المائة من أجل أن يكون سفرهم أقل ضررًا بالبيئة.

بالإضافة إلى ذلك ، يشير مؤشر Euromonitor للسفر المستدام 2023 أيضًا إلى أن 41 في المائة من المسافرين. منفتحون على دفع علاوة تزيد عن 30 في المائة للتجارب المتعلقة بالمغامرة والسياحة البيئية.

في مؤشر السفر المستدام 2023 ، تهيمن أوروبا ، وبالتالي تحتل 17 موقعًا رئيسيًا.

واحتلت السويد المركز الأول ، تليها فنلندا في المرتبة الثانية والنمسا في المركز الثالث.

كما يُظهر التقرير ، دخلت أوروغواي ، وهي وجهة في أمريكا الجنوبية ، في المراكز العشرين الأولى لأول مرة . مسجلة قفزة رائعة من 15 مركزًا مقارنة بالعام الماضي.

أما بالنسبة للدول التي شهدت تحسنًا خلال السنوات الخمس الماضية، فقد أظهرت مصر وجزر المالديف تحسنًا ملحوظًا.

ونتيجة لذلك ، تميز أداء مصر حيث نجحت في تنمية قطاع السياحة المرن ، وتجاوز قيود السفر والوباء.

وسهّل هذا الانتعاش زيادة متوسط الإنفاق لكل وصول، وبالتالي ساهم في زيادة القيمة من خلال السياحة. مما أفاد المجتمعات المحلية في نهاية المطاف.

وضعت ملبورن نفسها في طليعة الاستدامة ضمن مؤشر الوجهات السياحية الأعلى في يورومونيتور. حيث حددت هدفًا طموحًا لتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2040.

واستناداً إلى التقرير ، فإن هذا الإنجاز يضع ملبورن في المقدمة ، يليها مدريد وإشبيلية في إسبانيا.

وتعد هذه المدن الإسبانية جزءًا من مبادرة Net Zero Cities ، وهو جهد تعاوني يشمل ما مجموعه 112 مدينة أوروبية. ملتزمة بتحقيق صافي انبعاثات صفرية.

من حيث الطلب على السياحة المستدامة ، كشفت الهيئة أن أستراليا وأيسلندا ونيوزيلندا تبرز كوجهات رئيسية ثلاث. تستفيد هذه البلدان من كونها وجهات بعيدة المدى ، وتجذب المسافرين الذين يميلون إلى الإقامة لفترات طويلة.