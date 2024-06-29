مواطنو هذه الدول يحتاجون إلى تأشيرة شنغن للسفر إلى أوروبا

تمثل منطقة شنغن، التي تتكون من 29 دولة، أكبر منطقة بلا حدود في العالم. تسمح بحركة الأشخاص دون قيود من دولة إلى أخرى.

تأشيرة شنغن هي تصريح سفر يسمح لجميع حامليها بالدخول والإقامة في منطقة شنغن/الاتحاد الأوروبي. للإقامة القصيرة لمدة تصل إلى 90 يومًا خلال أي فترة مدتها 180 يومًا.

في الوقت الحاضر، يحتاج مواطنو 104 دولة حول العالم إلى تأشيرة شنغن للسفر إلى أوروبا.

القائمة الكاملة للدول التي يحتاج مواطنوها إلى تأشيرة شنغن للسفر إلى أوروبا في عام 2024 هي كما يلي:

الجزائر، أفغانستان، أنغولا، أرمينيا، أذربيجان، البحرين، بنغلاديش، بيلاروسيا، بليز، بنين. بوتان، بوليفيا،بوتسوانا، بوركينا فاسو، بورما/ميانمار، بوروندي، كمبوديا. الكاميرون، الرأس الأخضر، جمهورية افريقيا الوسطى، تشاد، الصين، جزر القمر. الكونغو، كوت ديفوار، كوبا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جيبوتي. جمهورية الدومينيكان، الاكوادور، مصر، غينيا الإستوائية، إريتريا، إيسواتيني، أثيوبيا. فيجي، الجابون، غامبيا، غانا، غينيا، غينيا بيساو، غيانا، هايتي. الهند، إندونيسيا، إيران، العراق، جامايكا، الأردن. كازاخستان، كينيا، الكويت، قيرغيزستان. لاوس، لبنان، ليسوتو، ليبيريا، ليبيا. مدغشقر، ملاوي، جزر المالديف. مالي، موريتانيا، منغوليا، المغرب، موزمبيق، ناميبيا، ناورو، نيبال، النيجر، نيجيريا، كوريا الشمالية، سلطنة عمان. باكستان، بابوا غينيا الجديدة، فيلبيني، دولة قطر، روسيا، روانداسان، تومي وبرينسيبي، المملكة العربية السعودية، السنغال، سيرا ليون، الصومال. جنوب أفريقيا، جنوب السودان، سيريلانكا، السودان، سورينام، سوريا، طاجيكستان، تنزانيا، تايلاند، توجو. تونس، تركيا، تركمانستان، أوغندا، أوزبكستان، فيتنام، اليمن، زامبيا، زيمبابوي.

ويمكن لحاملي جوازات السفر من البلدان غير المدرجة في القائمة أعلاه السفر إلى منطقة شنغن بدون تأشيرة. والبقاء لمدة تصل إلى 90 يومًا خلال أي فترة 180 يومًا.

ما هي تأشيرة عبور شنغن وهل أحتاجها؟

تأشيرة عبور شنغن هي نوع من التصاريح التي تسمح للمسافرين بالمرور عبر إحدى الدول الأعضاء في شنغن. للوصول إلى بلد الوجهة غير التابع لمنطقة شنغن دون إمكانية مغادرة منطقة العبور في المطار.

يحتاج مواطنو العديد من الدول الثالثة الأخرى إلى تأشيرة عبور للمرور عبر مطارات دول محددة أعضاء في شنغن. لدى كل دولة عضو في منطقة شنغن قائمة خاصة بها من الدول التي يحتاج مواطنوها إلى الحصول على تأشيرة عبور المطار.