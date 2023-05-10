مواطن اعتدى على عمال سونلغاز مهدد بالحبس

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بسيدي امحمد تسليط عقوبة عام حبس نافذ و 50 الف دج غرامة مالية نافذة لمواطن يدعى “ع.ب.س”. على خلفية قيامه بالتعدي على عمال شركة سونلغاز وتحطيم سيارة الشركة.

وقائع قضية الحال حسب ما دار بجلسة المحاكمة اثناء قيام عمال شركة سونلغاز بمهامهم التي تتمثل في مراقبة العدادات الكهربائية. و اثناء رفع عداد الكهرباء احد المواطنين المتهم. في قضية الحال بسبب امتناعه عن تسديد فاتورة الكهرباء لشهرين متتاليين حدثت مناوشات كلامية بينهما ادت بالمتهم الى كسر النافذة الامامية لسيارة الشركة. و بعد مثول المتهم امام هيئة المحكمة وجهت له تهمة التحطيم العمدي لملك الغير. حيث أنكر التهمة المتابع بها جملة و تفصيلا و صرح ان عمال شركة سولنغاز اقتحمو منزله بدون طلب الاذن منه.

كما قاموا بإستفزازه ايضا مما ادى الى انفعاله و القيام بفعلته تلك. فيما حددت القاضي تحديد تاريخ النطق بالحكم في هذه القضية الى جلسة لاحقة .